مصرع شخص جراء الإعصار بيريل فى جامايكا

كينجستون (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه فى جامايكا جراء إعصار بيريل الذى يضرب حاليا منطقة البحر الكاريبى.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الاستجابة للكوارث جويس رينولدز روبنسون - في تصريح لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، "إن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط شجرة على منزلها".

وبمصرع هذه السيدة، ترتفع حصيلة القتلى جراء الإعصار "بيريل" في مناطق جنوب شرقي البحر الكاريبي إلى 8 أشخاص، حيث لقى سبعة أشخاص مصرعهم في فنزويلا وجرينادا وسانت فنسنت والجرينادينز.

وكان رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس قد حذر أمس الأربعاء، المواطنين من اقتراب إعصار"بيريل"، مشيرا إلى أن السلطات قد تقطع خدمات المياه والكهرباء كإجراء احترازي لمنع نشوب الحرائق وحماية المرافق، كما طالب المواطنين بتخزين الشموع وبطاريات الإضاءة وتوخي الحذر عند إشعال النيران إذ قد لا تتمكن سلطات الإطفاء من القيام بدورها.