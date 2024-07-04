أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. إنفوجراف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، ونستعرض أبرز التصريحات خلال الإنفوجراف التالى:



رئيس الوزراء

الرئيس السيسى وجه بدخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء

مستمرون فى متابعة ملف الكهرباء لوضع حلول للقضاء على الأزمة

مصر نجحت فى إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفى حاجة الاستهلاك المحلى مع وجود فائض كذلك

المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية

متابعة جهود توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار فى الأسواق