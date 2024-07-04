اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يوليو 2024 01:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا

أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. إنفوجراف

الخميس، 04 يوليو 2024 01:01 م
أبرز تصريحات رئيس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة.. إنفوجراف رئيس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، ونستعرض أبرز التصريحات خلال الإنفوجراف التالى:

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

الرئيس السيسى وجه بدخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء

مستمرون فى متابعة ملف الكهرباء لوضع حلول للقضاء على الأزمة

مصر نجحت فى إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفى حاجة الاستهلاك المحلى مع وجود فائض كذلك

المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية

متابعة جهود توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار فى الأسواق







العاصمة الادارية الجديدة

مصطفى مدبولى

الكهرباء

مشكلة الكهرباء

الحكومة المصرية الجديدة

وزراء الحكومة الجديدة

اخر اخبار الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة