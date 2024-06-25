تعرف على موعد وقف تخفيف الأحمال نهائياً

كتبت رحمة رمضان

حدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الثالث من يوليو هو أخر موعد لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى على المواطنين ، على أن تشهد فترات تخفيف الأحمال انخفاض تدريجي لتصبح ساعتين في الأسبوع الأول و الثانى و تنتهى في الأسبوع الثالث.

ومن المقرر أن تعود الشبكة القومية للعمل بكامل طاقتها بداً من 1 أغسطس مع وصول كميات إضافية من المازوت و الغاز الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة ، لحين و صول شحنات كبيرة سيتم التعاقد عليها لوقف التخفيف دون عودة حتى خلال أشهر الشتاء.

و كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد إنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بنحو 300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار ، بالإضافة إلى خطة تخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، قائلا: "أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة"، مشيرًأ إلى أن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.