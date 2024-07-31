5 أشياء يمكنك القيام بها فى الصباح لدعم صحتك النفسية

كتب - حسام الشقويرى

الصباح هو وقت حاسم لتأسيس روتين يعزز السلام الداخلى ويضع عقلية هادئة ويزيد التركيز، ومن خلال دمج ممارسات بسيطة ولكن فعالة في روتينك الصباحي، يمكنك تحسين صحتك العقلية بشكل كبير، ولا تساعد هذه الممارسات في إدارة التوتر فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين مزاجك وإنتاجيتك بشكل عام طوال اليوم، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

من خلال تضمين هذه الممارسات في روتينك الصباحي، يمكنك تعزيز السلام الداخلي وإضفاء طابع إيجابي على يومك، حيث إن التنفس الواعي، والتمارين الخفيفة، وتناول وجبة إفطار صحية، وتحديد النوايا، وممارسة الامتنان، كل ذلك يلعب دورًا في تعزيز الصحة العقلية وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

1. ممارسة التنفس الواعي

إن أحد أبسط الطرق وأكثرها فعالية لبدء صباحك بإحساس بالهدوء هي ممارسة التنفس الواعي، خذ بضع لحظات كل صباح للتركيز على أنفاسك. اجلس بشكل مريح واغلق عينيك واستنشق بعمق من خلال أنفك، مما يسمح لبطنك بالارتفاع، ازفر ببطء من خلال فمك، كرر هذه العملية لبضع دقائق، يساعد التنفس الواعي على تقليل التوتر وخفض مستويات القلق وتعزيز الشعور بالهدوء. كما أنه يساعد على تركيز عقلك وإعدادك لليوم القادم بموقف هادئ ومركّز.

2. ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة

إن إدراج التمارين الرياضية الخفيفة في روتينك الصباحي يمكن أن يعزز مزاجك وصحتك العقلية بشكل كبير، يمكن أن تساعد الأنشطة مثل التمدد أو اليوجا أو المشي القصير في زيادة مستويات الطاقة لديك وتقليل الشعور بالتوتر، وتعمل التمارين الرياضية الخفيفة على تعزيز إطلاق الإندورفين، وهو من المواد الطبيعية التي ترفع الحالة المزاجية. حتى جلسة قصيرة من النشاط البدني يمكن أن تساعد في تنقية ذهنك وإضفاء طابع إيجابي على يومك. اختر روتينًا للتمارين الرياضية تستمتع به ويمكنك بسهولة إدراجه في جدولك الصباحي للحصول على أفضل النتائج.

3. استمتع بوجبة إفطار صحية

يمكن أن يكون لتناول وجبة إفطار مغذية تأثير عميق على صحتك العقلية ورفاهتك بشكل عام، وتناول وجبة متوازنة في الصباح يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تغذي كل من جسمك وعقلك، فاختر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات. تساعد وجبة الإفطار الصحية على استقرار مستويات السكر في الدم، مما قد يحسن التركيز والمزاج. كما أنها توفر الطاقة اللازمة للتعامل مع المهام والتحديات اليومية بعقلية إيجابية.

4. حدد نواياك لهذا اليوم

إن تخصيص بضع لحظات لتحديد نواياك لليوم يمكن أن يوفر لك الوضوح والغرض، قبل أن تغوص في مهامك اليومية، اجلس بهدوء وفكر فيما تأمل تحقيقه أو التركيز عليه طوال اليوم. تساعدك هذه الممارسة على تحديد أولويات أهدافك ومواءمة أفعالك مع قيمك. يمكن أن يؤدي تحديد النوايا أيضًا إلى تقليل مشاعر الإرهاق وزيادة شعورك بالسيطرة على يومك. من خلال تحديد أفعالك بشكل مقصود، فإنك تعزز شعورًا أكبر بالسلام الداخلي والاتجاه.

5. ممارسة الامتنان

إن بدء يومك بممارسة الامتنان يمكن أن يعزز بشكل كبير من صحتك العقلية. خذ بضع دقائق كل صباح للتفكير في الأشياء التي تشعر بالامتنان لها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. هذا التمرين البسيط يحول تركيزك من ما ينقصك إلى ما هو وفير في حياتك. يساعد الامتنان في تنمية عقلية إيجابية ويقلل من مشاعر التوتر والسلبية. يمكنك الاحتفاظ بمذكرات الامتنان أو ببساطة قضاء لحظة للاعتراف ذهنيًا بالأشياء التي تقدرها.