11 مليون مواطن فى محافظات الصعيد يستفيدون من "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "فى تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات لتحسين معيشة حياة المواطن بالريف المصرى.

ويعد مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في المرحلة الحالية من حيث توافر العديد من عناصر التميز انه لأول مرة الدولة تقوم بإنشاء مشروعات يستفيد منها 18 مليون مواطن بحجم مخصصات بلغت 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه.

وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.



وساهمت " حياة كريمة " فى إنشاء وتطوير 124 فرعا للبنوك المحلية ، بالإضافة إلى توفير 563 ماكينة صراف آلى و1132 نقطة بيع، بجانب فتح 205 آلاف حساب بنكى، وإصدار 264 الف بطاقة مدفوعة مقدماً، و18.8 ألف محفظة هاتف محمول، و1132 نقطة بيع للتجار.