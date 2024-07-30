حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1437 مواطنا فى قافلة قرية الحيبة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي أعدته الدكتــورة سماح جاد وكيــل وزارة الصحــة ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الحيبة مركز الفشن "يومي الأحد والاثنين الماضيين "مكونة من 9عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان ،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1437 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان ، معمل دم 146 - معمل طفيليات 34 - حالات الأشعة العادية 27- استصدار عدد 13 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 7 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 73 حالة ، وذلك في حضور فريق إشراف القوافل الطبية من الوزارة ، ضمن الدكتورة ولاء شتا والأستاذ محسن ادارى القوافل.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد120 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة)- أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

من جهتها أشارت وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.