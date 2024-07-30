جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى قرية دسيا والقرى المجاورة

الفيوم رباب الجالي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الاسنان، وكلية التمريض وكلية الزراعة وكلية الخدمة الاجتماعية، قافلة شاملة لخدمة أهالى قرية دسيا والقرى والعزب المجاورة لها، وذلك بحضور الحضور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، والدكتورة رشا جمعة مسئولة ملف الصحة بمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، ومحمد على طه مدير إدارة المؤتمرات والندوات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الإثنين الموافق 29/7/2024 بمقر الوحدة الصحية بقرية دسيا مركز الفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 1089 حالة من أهالي قرية دسيا والقرى المجاورة لها ومنها قرية السنباط، عزبة المعلم إبراهيم، عزبة خطيب، عزبة الحوض عزبة العشيري، قرية كفر الصعايدة، قرية مناشى الخطيب، عزبة محروس، عزبة محمود حسن، عزبة الكوم الأحمر، حيث تم الكشف على 220 في تخصص العظام 67 حالة أسنان و 185 حالة باطنة و 178 أطفال و 75 حالة نسا و 164 حالة رمد و 200 حالة جلدية.

وأضاف أن كلية الزراعة قامت بتدريب عن كيفية تصنيع منتجات الألبان، وحاضر فيها محمد جمال أحمد حسان المدرس المساعد بكلية الزراعة، وتناولت ورشة التدريب كيفية تصنيع زبادي مع المتدربين وشرح مراحل التصنيع بجودة عالية، هذا بالإضافة إلى كيفية عمل مشروع زبادى صغير بحيث يكون مصدر دخل مستمر للفرد، كما تم تصنيع جبن دمياطي مع شرح كيفية ومراحل إنتاجه بطريقة مبسطة مع آلية حفظ المنتج بالطرق الصحيحة ليستفاد من هذا التدريب 40 سيدة من ربات البيوت، وبنهاية التدريب تم الإجابة على التساؤلات الخاصة بموضوع التدريب.

وأشار إلى أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة توعية عن النزلات المعوية لدى الأطفال والتي تكثر في فصل الصيف، وحاضر فيها أ. حسام حسن فتحى المدرس المساعد بكلية التمريض، وأ. إجلال حجاج محمد المدرس المساعد بكلية التمريض، وتناولت الندوة العديد من المحاور منها طرق تشخيص علاج النزلات المعوية، وكيفية الاكتشاف المبكر للمضاعفات، حيث تزداد الإصابة بالنزلات المعوية خصوصًا لدى الأطفال خلال فصل الصيف، ولذا يجب تغذية الطفل بشكل جيد والتعرف على الأطعمة الممنوعة لحماية الطفل من التعرض لأي مضاعفات صحية.

كما تناولت الندوة أبرز الأعراض المرتبطة بالنزلة المعوية لدى الطفل، ومن أشهرها تعرضه للقيء المستمر، والإسهال المفرط، وتعرض الطفل أيضًا لارتفاع حرارة الجسم أي تصبح أكثر من 38 درجة مئوية، وفقدان الشهية، وألم و تقلصات في المعدة، كما أوضحت أن الطفل يتعرض للإصابة بالنزلة المعوية نتيجة لتناول الأطعمة الملوثة أو وضع اليد غير النظيفة في الفم، مشيرًا إلى أن علاج النزلة المعوية يختلف من مريض لآخر حسب نوع العدوى.

بجانب مشاركة كلية الخدمة الاجتماعية في تنفيذ ندوة توعية عن مخاطر الزيادة السكانية، وحاضر فيها د.هاني جودة الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، وتناول مخاطر مشكلة الزيادة السكانية وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود من أجل العمل على حلها طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

وأكدت الندوة على أن تنظيم الأسرة هو الحل لتجنب تبعات الانفجار السكاني الوشيك في المجتمع المصري، وأن تنظيم الأسرة والإنجاب له العديد من الفوائد الاقتصادية على المجتمع و الفرد، حيث أن المُباعدة بين الولادات تساعد في تنظيم موارد الأسرة لكل طفل بشكل مُلائم، بينما الولادات المُتقاربة والمُتعددة غالباً ما ترتبط بالفقر، وتُثقل ميزانية الأسرة والبيئة الأسرية، مما يُسهِم في ضعف الأداء المدرسي للأطفال بسبب سوء التغذية وعدم قُدرة الوالدين على الاعتناء باحتياجات طفلهما.