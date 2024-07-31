10 أنواع من السرطان الأكثر فتكًا فى العالم وأعراضها التحذيرية

كتبت إيناس البنا

السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فى جميع أنحاء العالم، ويظهر فى عدة أشكال، ولكل منها علامات تحذيرية خاصة، ونعرض فيما يلى حسب موقع "هيلث سايد" أكثر 10 أنواع من السرطان فتكًا في العالم.

سرطان الرئة

سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا في العالم. تشمل أعراضه السعال المستمر وألم الصدر وضيق التنفس، الأشخاص الذين لديهم عادة التدخين هم الأكثر عرضة للخطر.

سرطان قولوني مستقيمي

سرطان القولون والمستقيم هو ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا على مستوى العالم، تشمل بعض العلامات التحذيرية لسرطان القولون والمستقيم تغيرات في عادات الأمعاء، ووجود دم في البراز، وفقدان الوزن غير المبرر.

سرطان الكبد

ثالث أكثر أنواع السرطان فتكًا في العالم هو سرطان الكبد، ويعتبر سرطان الكبد مهددًا للحياة وخطيرًا بشكل أساسي بسبب أعراضه التي يمكن اكتشافها متأخرًا، وتشمل بعض العلامات التحذيرية آلام البطن وفقدان الوزن غير المبرر واليرقان.

سرطان البنكرياس

من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس مبكرًا، غالبًا ما تظهر أعراض مثل آلام البطن واليرقان وفقدان الوزن غير المقصود في وقت متأخر، التاريخ العائلي والتدخين من عوامل الخطر الرئيسية.

سرطان الثدي

سرطان الثدي هو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا على مستوى العالم، وتشمل العلامات التحذيرية ظهور كتل في الثدي أو تحت الإبط، وتغيرات في شكل الثدي أو حجمه، وإفرازات من الحلمة، ويعد التصوير الشعاعي للثدي بشكل منتظم أمرًا حيويًا لاكتشاف المرض في وقت مبكر.

سرطان المبيض

غالبًا ما يتم تشخيص سرطان المبيض متأخرًا، مما يؤدي إلى نتائج أسوأ. تشمل الأعراض انتفاخ البطن وألم الحوض وتغيرات في عادات الأمعاء، الاستعداد الوراثي والعمر من عوامل الخطر.

سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا مشكلة صحية رئيسية للرجال في جميع أنحاء العالم، بعض العلامات التحذيرية لسرطان البروستاتا تشمل كثرة التبول، ووجود دم في البول، وضعف الانتصاب.

سرطان المعدة

سرطان المعدة هو نوع قاتل من السرطان، والذي يودي بحياة العديد من الأشخاص على مستوى العالم. تشمل العلامات التحذيرية آلام البطن والغثيان وفقدان الوزن غير المبرر، التهاب المعدة المزمن والعدوى بالبكتيريا الحلزونية البوابية من عوامل الخطر.

سرطان المرىء

سرطان المرىء عدواني ويصعب علاجه، ومن بين العلامات التحذيرية صعوبة البلع وألم الصدر والسعال المستمر، كما يزيد الارتجاع الحمضي المزمن والتدخين من خطر الإصابة.

سرطان المثانة

سرطان المثانة هو أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا في المسالك البولية، تشمل الأعراض وجود دم في البول، والتبول المتكرر، وآلام الحوض، التدخين والتعرض لمواد كيميائية معينة من عوامل الخطر الرئيسية.