القولون العصبى أبرز المتضررين من أكلات العيد.. علاجات طبيعية للتهدئة

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تكون آلام البطن التى يعانى منها الأشخاص المصابون بـ القولون العصبى والتقلصات المعوية نتيجة للإفراط فى أكلات العيد من كحك ورنجة وفسيخ، حيث تنقبض العضلات الموجودة فى القولون لتحريك البراز خارج الجسم، وعند هياج القولون العصبى يشعر المصاب بألم فى البطن، والانتفاخات والغازات، وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى.

وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع helpguide بعض الحيل والعلاجات المنزلية لتخفيف أعراض القولون العصبى، ومنها..

زيت النعناع

النعناع مضاد طبيعي للتشنج، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التشنجات في القولون، ويمكنك تناول زيت النعناع إما على شكل كبسولة أو كشاي.

يعمل النعناع أيضًا على ارتخاء عضلات المرىء ويمكن أن يساهم في حرقة المعدة الناتجة عن ارتجاع الحمض، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناول أي مكملات زيت النعناع.

وسادة التدفئة

هناك طريقة بسيطة وغير مكلفة لعلاج آلام البطن وهي استخدام وسادة التدفئة المنزلية، يمكن أن تساعد الحرارة في تهدئة تشنج العضلات وتوفير مصدر للراحة.

العلاجات البديلة والتكميلية

تشير الأدلة الناشئة إلى أن الوخز بالإبر، واليوجا، والتأمل الذهنى، يمكن أن تكون مفيدة فى تخفيف أعراض القولون العصبى.