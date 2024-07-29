عوامل تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال

كتبت مروه محمود الياس

سرطان الثدي عند الرجال أحد السرطانات النادرة نسبيًا، ولكنها موجودة وهناك الكثير من الأعراض التي يلاحظها الرجل الذي يعاني من هذا النوع من السرطان، فقد يعاني من وجود كتلة في الثدي أو منطقة سميكة في الثدي مفاجئة، وقد يعاني أيضًا من القشور والإفرازات والاحمرار الشديد وكذلك التغيرات التي تظهر على الثدي والحلمة بشكل ملحوظ لديه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ماديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن هناك الكثير من الأسباب أو العوامل التي ترفع فرص الإصابة بسرطان الثدي عند الرجال والتي من بينها:

الهرمونات الذكورية التي تلعب دورًا كبيرًا إذا ما أصابها أي نوع من التغيرات ستؤثر بشكل مباشر على الثدي لدى الرجال

تغيرات جينيه لها تأثيرات أيضًا على فرص الإصابة بهذا النوع من السرطان

متوسط أعمار الرجال الذين يصابون بهذا المرض يكون في مرحلة متقدمة من العمر مما يرفع فرص إصابتهم به

العلاج الإشعاعي لعلاج أي نوع من أنواع السرطان قد يرفع فرص إصابة الرجل بسرطان الثدي في المستقبل

أية مشكلات هرمونية تجعل الرجل يتناول هرمونات الاستروجين أو أي مشكلات متعلقه بالبروستاتا ومشاكلها قد ترفع فرص الإصابة كذلك

مشكلات الخصية وإزالة الخصية وغيرها من مشكلات الجهاز التناسلي للرجل كذلك الإصابة بالنكاف قد يرفع فرص إصابة الرجل بسرطان الثدي عن غيره

الجينات أيضًا والتاريخ الوراثي في العائله قد يجعل فرص إصابة بعض الرجال بسرطان الثدي مرتفعة عن غيره من الرجال

يمكن علاج هذا النوع من السرطان من خلال الجراحة فهو العلاج الأكثر شيوعا حيث تتم إزالة أنسجة من الثدي متضررة كما يمكن إستخدام العلاج الكيميائي والهرموني والاشعاعي لإبطاء انتشار الخلايا السرطانية