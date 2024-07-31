ياسمين فؤاد: المرأة داعم أساسى للعمل البيئى

كتبت منال العيسوى

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ورشة عمل تحت عنوان تمكين المرأة اقتصاديا في المشروعات البيئية على مدار في الفترة من 29 يوليو حتى اليوم في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم مشاركة المرأة فى الاستثمارات الخضراء بالتعاون مع مؤسسات العمل المدني، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي و رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت، ونوران المرصفي مدير البرامج وخالد عثمان كبير منسقي البرامج.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تمكين عمل المراة بالاستثمارات البيئية لما في ذلك من دور في دعم العمل البيئي والاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية و البيئية في آن واحد.

أضافت وزيرة البيئة ان المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق بيئة نظيفة خاليه من الكربون والتنمية المستدامة مشيرة إلى أن إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة بالقطاع البيئي يعد فرصة لدعم مشاركتها وتعزيز دورها في مجالات الاقتصاد الاخضر بما يساهم في تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية للحد من آثارها على البيئة، علاوة علي تطوير المنتجات التي تعكس الطابع البيئي والتراثي للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بما يحقق عائدا اقتصاديا مع الحفاظ على الهوية الثقافية.

أشارت وزيرة البيئة إلي أن الورشة العمل سوف تستعرض نماذج حقيقية لنجاح المرأة بمجالات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية وإدارة المخلفات وغيرها من المجالات الأخرى ، والتي تؤكد أن دور المرأة يتنامى ويتطور يومياً بعد يوم لتصبح شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود ومن أجل الحفاظ علي البيئة ومواردها.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر و التقدير لمؤسسة فريدريش إيبرت على جهودها لدعم العمل البيئي مشيرة الي عمق التعاون الدولى مع المؤسسة في مجال البيئة وتغير المناخ على مدار الاعوام الماضية.

كما تقدمت رونيا شيفر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد الثقة في سيادتها واستمرارها في الحكومة الجديدة بما يحقق الصالح للبيئة والمجتمع ككل.

وأوضحت شيفر أن المؤسسة تعمل منذ 48 عامًا في مصر لتعزيز الحوار بين الأكاديميين والحكومة والمجتمع المدني، وتركز على الحاجة إلى التحول الاجتماعي والبيئي من أجل الإنسان، مشيرة أن الورشة الحالية تسلط الضوء على دور المرأة في المجال البيئي في مصر، وتسعى لتحقيق تحول اجتماعي بيئي متوازن وشامل مؤكدة أن المؤسسة تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، مع الاهتمام بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين. مؤكدة علي سعادتها بالتعاون مع وزارة البيئة، والذى يعكس التزام المؤسسة بالعمل المشترك مع الجهات الحكومية.