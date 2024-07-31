وزيرة البيئة تدعو الشباب للانضمام للجمعية العامة للجنة الوطنية للشباب والمناخ

كتبت منال العيسوى

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كافة الشباب للانضمام للجمعية العامة للجنة الوطنية للشباب والمناخ، مؤكدة على استمرار الدعم للشباب وضرورة العمل على تزويدهم بكافة الحقائق والمعلومات الفنية حول قضية تغير المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكثيف أنشطة اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، سيحفاظ على الزخم المجتمعى بقضايا البيئة وتغير المناخ، الذى تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخCOP27، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، كما سيتم وضع خطط العمل والمقترحات لأوجه التعاون بين اللجنة والوزارة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسئوليات استعدادا للمشاركة بـ مؤتمر المناخ cop29، بالشكل الايجابى، لضمان ظهور شباب مصر بشكل مشرف، والتنسيق لعقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ خطط العمل.