وزير الرى: تنفيذ 240 قرار إزالة تعديات على النيل بمساحة 20 ألف متر مربع

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وقال سويلم، أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول 870 متر ، وحماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتطوير مرسي عبارة المراغة بطول 100 متر ، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري ( الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة ) بمحافظة أسوان بطول يصل إلي 400 متر .

كما تواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (83715) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، حيث أكد الدكتور سويلم أن الوزارة لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

وقد تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 23 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (240) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع ، حيث تتم هذه الموجات من الإزالات تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

وقد تم خلال الموجه (13) للإزالات والتي بدأت فى يوم 6 يوليو 2024 تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، حيث تم تنفيذ (16) قرار إزالة بالغربية بمساحة 817 متر مربع ، و (20) قرار بالمنوفية بمساحة (470) متر مربع ، و (19) قرار بكفر الشيخ بمساحة (323) متر مربع ، و (43) قرار بالدقهلية بمساحة (٤٢٨٣) متر مربع ، و (21) قرار إزالة بدمياط بمساحة (٥٣٩٥) متر مربع ، و (4) مخالفات بمساحة (215) متر مربع فى بنى سويف ، و (31) قرار بالمنيا بمساحة (1394) متر مربع ، و (٤٦) قرار ازالة بأسيوط بمساحة (5662) متر مربع ، و (3) قرارات بسوهاج على مساحة (206) متر مربع ، و 13 قرار بمحافظتي قنا والأقصر علي مساحة (338) متر مربع ، و 6 قرارات بأسوان على مساحة (942) متر مربع.

