ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21039 طن تشمل : 4000 طن رمل و 1915 طن ملح معبأ و 15124 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35663 طن تشمل : 5052 طن خردة و 10040 طن ذرة و 591 طن خشب زان و 5000 طن سكر و 11825 طن قمح و 3155 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2974 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 195 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3409 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57530 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 153489 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2504 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندريه ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4959 حركة.