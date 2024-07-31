مريم العاشرة بالثانوية الأزهرية: اجتهدت فى تنسيق وقت المذاكرة لأكون ضمن الأوئل

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قالت الطالبة مريم جمال، الحاصلة على المركز العاشر علي مستوي الجمهورية في امتحانات الثانويه الازهرية، من محافظة الإسكندرية، إنها كانت تحرص علي المذاكرة من خلال تنسيق الوقت، وأنها توقعت حصولها علي مراكز ضمن أوائل الطلاب للثانوية الأزهرية.

وأضافت مريم، أنها سعيدة بتفوقها ضمن الأوئل وتوافد أقاربها وزملائها بمعهد سيدي بشر الأزهري وأهالي المنطقة، لتقديم التهنئة لها علي تفوقها في الثانوية الأزهرية.

ومن جانبه هنأ، الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، خلال مكالمة هاتفية، الطالبة مريم جمال محمد محمود طرابية، وأسرتها الكريمة، الطالبة بمعهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي، الحاصلة على المركز العاشر على القسم الأدبي على مستوى الجمهورية، بنسبة 96.97%.

وأعرب “أبو خزيمة” عن بالغ سعادته للطالبة وأسرتها، وعظيم سروره بهذه المناسبة العظيمة، متمنيًا لها مزيد من التوفيق والنجاح، كما نقل تحيات واعتزاز قيادات الأزهر الشريف لأسرة الطالبة.



الطالبة مريم محمد الحاصلة على المركز العاشر في الثانوية الأزهرية