مدير أمن الدقهلية يعتمد حركة التنقلات لمساعدى مدير الأمن ومأمورى الأقسام

الدقهلية -محمد الحبشي

اعتمد اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لمساعدي مدير الأمن ومأموري الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى محافظة الدقهلية.

تولي اللواء محمد فتحي، نائبا لمدير أمن الدقهلية، وفقا للحركة العامة التي أجرتها وزارة الداخلية، واللواء محمد عنان، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، اللواء صادق على صادق دراز، مساعد مدير الأمن للمرور، اللواء مهدي محمد مهدي، مساعد مدير الأمن للوحدات، اللواء محمود محمد سليم النمر، مساعد مدير الأمن للأمن العام، اللواء خالد علي فريح راشد، مساعد مدير الأمن للتدريب، اللواء علي فوزي الدسوقي خضر، مساعد مدير الأمن للشئون المالية، واللواء طارق أحمد أمين عابدين، مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، اللواء محمد علي إبراهيم أبوزيد، مساعد مدير الأمن لفرقة شرق الدقهلية، اللواء محمد منير عبدالطيف، مساعد مدير الأمن لفرقة شمال الدقهلية، اللواء احمد محمود عبدالرحمن، مساعد المدير لفرقة غرب الدقهلية.

وتضمنت الحركة تولي العميد علي أبوشعيشع، مديرا لإدارة شرطة المرافق، عميد محمود صبري زاهر، رئيسا لقسم تصاريح العمل، والعقيد عقل صالح، وكيلا لإدارة شرطة المرافق، والعقيد سامح عبدالوهاب، وكيلا لإدارة المرور.

وتولى العميد محمد عمر شريف، مأمورا لقسم شرطة أول المنصورة،والعميد أحمد الجميلي، مأمورا لمركز شرطة طلخا والعميد إسلام الوكيل، مأمورا لقسم شرطة ثان المنصورة، والعميد هيثم منصور مأمورا لمركز شرطة المنصورة، العميد محمد منير العدل، مأمورا لمركز شرطة شربين، والعقيد محمد جمعة، مأمورا لمركز شرطة بلقاس، والعميد أيمن بدوي، مأمورا لمركز شرطة السنبلاوين العقيد محمد حسان، مأمورا لمركز شرطة تمي الأمديد، العقيد عمر عويس، مأمورا لمركز شرطة الجمالية.

,وشملت الحركة تولي العميد احمد الحسيني، مأمورا لمركز شرطة الستاموني،والعميد جمال الدين السيد، مأمورا لمركز شرطة بني عبيد، والعميد سامح عبدالحكيم محمد علي، مأمورا لمركز شرطة محلة دمنة، والعميد احمد عبدالسميع، مأمورا لقسم شرطة الكردي، والعقيد مسعد عوض، مأمورا لقسم شرطة جمصة.

وتولى العميد سامح سليم، مأمورا لمركز شرطة منية النصر، والعميد تامر يحي، مأمورا لمركز شرطة نبروه والعميد محمد وصفي، مأمورا لقسم شرطة ميت غمر، والعميد محمد الصديق، مأمورا لمركز شرطة ميت غمر، العميد محمد الحسيني، مأمورا لمركز المنزلة، العميد كريم حمدي، مأمورا لمركز شرطة دكرنس.