مدير أمن الدقهلية يعتمد حركة التنقلات الداخلية

الدقهلية -محمد الحبشي

اعتمد اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية التى أجراها اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بإدارة البحث الجنائى ورؤساء الأقسام الجنائية والأفرع ورؤساء وحدات المباحث بمختلف المراكز والأقسام الشرطية.

وتضمنت الحركة الإبقاء على العميد محمد الحسينى، رئيسا لمباحث الجنائية بالمديرية "وفقا للحركة العامة للشرطة"، و العميد هشام الهلالى، وكيلا لإدارة البحث الجنائى - رئيس قسم مكافحة المخدرات، والعقيد محمد مطر، رئيسا لقسم تنفيذ الأحكام، والعقيد على الغالى، رئيسا لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، المقدم مارادونا هانى، رئيس قسم المساعدات الفنية، والنقيب حمدى أحمد أبوالخير، وكيلا لقسم المساعدات الفنية، والعقيد عصام القشلان، رئيسا لقسم التحريات، .والمقدم حسن حماد، رئيسا لقسم العمليات والرائد مصطفى فؤاد، رئيسا لقسم المعلومات.

وتولى العقيد أمير البطراوى، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، والعقيد عمرو محسن، رئيسا لقسم الأموال العامة، والعقيد إسماعيل خطاب، رئيسا لقسم رعاية الأحداث والعقيد أحمد الشارود، رئيسا لقسم الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وتضمنت الحركة تولى العقيد حمدى الطنبولى، رئيسا لفرع البحث الجنائى بشمال الدقهلية، والعقيد محمد عبدالصمد، رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب الدقهلية، والعقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية، والعقيد أحمد مروان شبانه رئيس فرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية.

فيما تولى المقدم أحمد فتح الله، مفتشا لمباحث قسمى شرطة أول وثان المنصورة، والعقيد محمد فوزى، مفتشا لمباحث مركزى طلخا ونبروه.

كما تضمنت الحركة تولى المقدم عبدالحميد الشورى، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة، والمقدم دكتور كريم عبدالراق، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد أحمد العزب، رئيسا لمباحث مركز المنصورة والمقدم دكتور محمود اللوزى، رئيسا لمباحث المرور، والرائد صلاح عودة، رئيسا لمباحث مركز شرطة طلخا، الرائد محمد مشالى، رئيسا لمباحث مركز محلة دمنة، والرائد محمد صبح، رئيسا لمباحث مركز شرطة منية النصر، والرائد أحمد شطا رئيسا لمباحث المطرية.

وشملت الحركة تولى الرائد أحمد عوض، رئيسا لمباحث مركز شرطة شربين، والرائد محمد حبيب، رئيسا لمباحث مركز شرطة الستامونى، والرائد عمار الجداوى، رئيسا لمباحث قسم شرطة ميت غمر، والرائد محمد الهلالى، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت غمر، والرائد محمد صادق، رئيسا لمباحث مركز شرطة نبروه والرائد إسلام عنان، رئيسا لمباحث مركز شرطة السنبلاوين.

وتولى المقدم إسلام عنان، رئيسا لمباحث مركز شرطة السنبلاوين، والرائد أحمد حسان، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل، والرائد عبدالرحمن مصطفى، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد معاذ جمال رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، الرائد عمر الأمير، رئيسا لمباحث مركز شرطة الجمالية، والرائد أحمد جمال، رئيسا لمباحث قسم شرطة الكردى، والرائد جاد عبدالعظيم، رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصه، والرائد محمد عصفور، رئيسا لمباحث مركز شرطة أجا، والرائد عمر الأمير، رئيسا لمباحث قسم شرطة الجمالية.