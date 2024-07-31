محمد الحسينى يحصل على المركز الثانى ببطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية.. صور

كتب محمود راغب

حصل السباح محمد الحسينى عابر المانش على المركز الثانى الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية في المياه المفتوحة والتى أقيمت في الإسكندرية بمقر الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والسباحة مسافه 3 كيلو.

يذكر أن السباح المصرى محمد الحسينى قد دفعه حبه للسباحة وهو فى السادسة من عمره وحتى بلوغه سن الـ 17 سنة أن يدخل بطولات محلية ودولية ويحصل على ميداليات عديدة والمشاركة فى بطولة العالم بإيطاليا فى فلورنسا 2016 ، والمشاركة فى 3 بطولات دولية بالغردقة "مياه مفتوحة"، ورفع علم مصر فى افتتاح قناة السويس، وكان له احتكاكا بالمياه المفتوحة.

وكان الفرعون المصرى يتمرن كل يوم مرة الصبح وأخرى بعد الظهيرة، لمدة 6 أيام، لمدة 5 ساعات، ويسبح فى الساعة 3 كم محاولا للوصول إلى 36 كيلو، وخاض تدريبات قاسية بمحافظة الغردقة .

وأقل ما يمكن أن يقال عن محمد الحسينى الشاب المصرى أنه نموذج مشرف، لم توقفه الإعاقة فى أن يصل إلى هذه المرحلة فى السباحة ويضيف تقديرا جديدا لمصر بعبوره بحر المانش، فهو يمثل رسالة للعالم والإنسانية.



السباح محمد الحسينى يحصل على المركز الثاني



بطولة الجمهورية للسباحه البارالمبية



حصول السباح محمد الحسينى على المركز الثانى