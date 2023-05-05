سباح المانش والسباح الإيطالى يتنافسان فى حب مصر وإيطاليا بالإسكندرية.. فيديو وصور

كتب محمود راغب

انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى "أبطال التحدى"، ب الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، والذى يجمع بين الفرعون المصرى محمد الحسينى عابر المانش، والسباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم"، أحد أبطال ذوي الهمم ومتلازمة داون، والمتحدي للصعاب، حيث يتنافسان بروح الحب والصداقة فى سباحة كليو متر مربع بعروس البحر المتوسط .

ورافق السباحين الكابتن سامح الشاذلى بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ، ووالد الفرعون المصرى محمد الحسينى ، ووالدة السباح الإيطالى فلافيو.

وعبر السباح محمد الحسينى عابر المانش ، عن سعادته باستقبال صديقه السباح الإيطالى، قائلا: نتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بحب وربنا يوفقنا ، فيما عبر السباح الإيطالى لوتشى عن سعادته بالتواجد فى مصر بلده الثانى والمشاركة فى ملتقى أبطال التحدى .

الملتقى يأتى بتنظيم من جمعية بناة الوطن برئاسة المستشار أحمد فتحي، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، ويأتى للتأكيد علي أن مصر و إيطاليا تربطهم علاقات وطيدة وترابط قوى و يعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف و الصداقة بين الشعوب ، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه .

وكان الفرعون المصرى وصديقة السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، خاضوا التدريبات الأخيرة، بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، ذلك استعدادا لملتقى أبطال التحدى، حيث جاءت التدريبات تحت إشراف أسطورة السباحة نبيل الشاذلى، و الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والعميد خالد محسب مسؤل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية ، والكابتن محمد خليل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ .