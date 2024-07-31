طقس شديد الحرارة اليوم بسوهاج والعظمى 42 درجة.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع صباح اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "طقس شديد الحرارة اليوم بسوهاج والعظمى 42 درجة"، حيث تناول البث حالة الطقس اليوم بالمحافظة بالإضافة إلى دراجات الحرارة العظمى والصغرى، واستمرار الموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، واضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ودرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 27 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 26 والعظمى 40، درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 29 والعظمى 42.