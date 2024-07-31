محافظ القليوبية: الانتهاء من 93.5% من مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة معدلات تنفيذ مشروع الرئيس لتطوير القرية المصرية مبادرة "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واللواء مهندس مدحت عبد الرحمن رئيس جهاز القاهرة الاسلامية والفاطمية، وأحمد عيد مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهات المعنية، واتخاذ خطوات جادة وسريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة في أسرع وقت ممكن، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروعات 93.5% بالمرحلة الأولى، كما تم الانتهاء من المراحل التجهيزية للمرحلة الثانية بمدن طوخ وقليوب والخانكة وطرح المشروعات المخطط تنفيذها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ التقارير المتعلقة بنسب تنفيذ المشروعات ووضع الحلول لبعض المعوقات التي قد تعترض سير العمل، بهدف تذليلها وضمان استمرارية تقدم الأعمال بوتيرة سريعة وفعالة.

وتابع المحافظ، الاجتماع باستعراض سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر ومتابعة نسب التنفيذ في كل مشروع، والوقوف على أي عقبات أو تحديات تواجه العمل، وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

وأكد محافظ القليوبية، أن هذه الأيام حراكًا هامًا لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في 3 مراكز رئيسية: الخانكة، وطوخ، وقليوب، وأن التوسع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والذى يسعي إلى إحداث نقلة حضارية فى كافة المجالات وتشمل هذه المرحلة مشروعات تنموية شاملة في مختلف القطاعات، تشمل الوصول إلى الخدمات الأساسية: سيتم توفير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، مع ربط القرى بشبكات الاتصالات وتحسين البنية التحتية والتي تشمل إصلاح الطرق وتمهيدها، وإنشاء أرصفة، وتوفير إضاءة جيدة، وبناء وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الملفات والمشروعات الهامة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويُسهم في تحسين مستوى حياتهم.

وشدد المحافظ، على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة قرى المبادرة وتوفير الخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات.

وجدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث تستهدف المبادرة بالمرحلة الاولي مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة بإجمالي 795 مشروع، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه. وتستهدف المرحلة الثانيه مدن قليوب وطوخ والخانكة.

جاء الاجتماع بحضور أحمد عبد الواحد المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد سعد ممثل دار الهندسة، ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري والقاهرة الفاطمية، وجامعة بنها، ورئيس مدينة شبين القناطر وطوخ وقليوب والخانكة ومدير مديرية الصحة والشباب والرياضة والزراعة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والاتصالات والأبنية التعليمية والكهرباء والطرق والبريد والقوي العاملة والطب البيطري والري والإسكان، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز والتليفونات ومدير البيئة والمشروعات الصغيرة متناهية الصغر والإسعاف وهيئة الطرق والكباري والمشروعات، والتواصل المجتمعي والمبادرات الشبابية والمجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام والمكتب الفني.















