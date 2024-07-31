محافظ الدقهلية: وقف خط سير السرفيس والتاكسى من غير الملتزمين بالتعريفة المقررة

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمرور علي موقف جديلة وخطوط السرفيس والتاكسي بمدينة المنصورة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة من قبل اللجنة العليا لإدارة المواقف بالمحافظة.

ووجه المحافظ بوقف خط سير كل سيارات السرفيس والتاكسي غير الملتزمين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لعودة الانضباط مره أخري إلي شوارع مدينة المنصورة.

وشدد اللواء مرزوق علي ضرورة التأكد من تشغيل سائقي سيارات التاكسي للعداد والالتزام بالبنديرة المقررة وعدم تقسيم سائقي السرفيس للخطوط واستطلاع رأي المواطنين في مدي التزام سائقي التاكسي والسرفيس بالتعليمات.

كما أمر المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين للقضاء علي مشكلة تقسيم الخطوط والمغالاة في الأجرة والتي أصبحت مشكلة تؤرق كافة مواطني الدقهلية.

وصرح اللواء مرزوق بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار السولار والبنزين دون الغاز الطبيعي ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.



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