محافظ الدقهلية يوجه بالالتزام بجودة العيش وحد أقصى للصرف بطاقتين.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم بجولة مفاجئة بمدينة المنصورة وقراها لمتابعة المخابز البلدية والمواقف العمومية للتأكد من جودة الخبز المقدم والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، حيث قام بإيقاف عدد من سيارات السرفيس بمدينة المنصوره وأجرى حوار مع المواطنين للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، كما قام بتفقد عدد من المخابز بقرى ( سلامون القماش - شها) التابعتين لمركز المنصوره، وأيضًا قام بتفقد موقف شربين العمومى واستمع إلى شكاوى المواطنين.

وأكد اللواء مرزوق، على أن رغيف الخبز هو شريان الحياة للمواطن البسيط ولن أسمح بالمساس به وسوف أتخذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بقوت المواطن البسيط ودعم الدولة له.



وشدد المحافظ، على أصحاب المخابز بضرورة الإلتزام بجودة رغيف الخبز وحد أقصى للصرف بطاقتين فقط لكل شخص والأولوية للبطاقة الواحدة ومنع تكدس المواطنين أمام المخابز.



كما شدد اللواء مرزوق، على أصحاب سيارات السرفيس والتاكسى بالالتزام بالتعريفة والبنديرة المقررة وعدم تقطيع الخطوط وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.



وأشار المحافظ، إلى أن الحملة المكبرة لضبط الشارع وتطبيق التعريفة والبنديرة المقررة بمدينة المنصورة مستمرة استجابة لشكاوى المواطنين وليس هناك تهاون مطلقا مع أحد ومن لا يلتزم سيتم وقف خط سيره.



وأمر اللواء مرزوق، مدير إدارة المرور بالدقهلية ومدير إدارة المواقف بالمحافظة ورئيس مدينة شربين بشن حملة مرورية مكبرة على موقف شربين لضبط العمل به لكثرة شكاوى المواطنين وإلزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير وتكثيف الحملات المرورية على كافة المواقف بنطاق المحافظة.



وقال المحافظ: "جولاتى المفاجئة مستمرة على جميع القطاعات حتى يشعر المواطن البسيط بالرضاء عن جودة الخدمات المقدمه له ولن أتوقف حتى يصل الدعم إلى مستحقيه".