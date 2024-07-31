محافظ الأقصر يتفقد مشروع إنشاء صومعة قمح ومستودع السلع الاستراتيجية بمدينة طيبة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، جولة بمدينة طيبة شملت تفقد مشروع إنشاء صومعة القمح بمدينة طيبة على مساحة 8 فدان بسعة 30 ألف طن، حيث وجه المحافظ بالإسراع في أعمال تنفيذ المشروع، كما تفقد المحافظ موقع إنشاء مستودع السلع الاستراتيجية على مساحة 10 أفدنة بمنطقة المدامود على طريق مدينة طيبه، والذي من المقرر أن يخدم محافظة الأقصر و4 محافظات مجاورة لأكثر من 30 سلعة إستراتيجية وتموينية "تجميد وتبريد وجاف".

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لاستكمال الأعمال والتغلب على أي معوقات، حيث رافق المحافظ خلال الجولة كلا من اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعقيد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين.

كما زار محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالاقصر، حيث كان في استقباله قيادات المستشفى حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل بالمستشفى والخدمات المختلفة التي تقدمها المستشفى بالمجان بالكامل، كما استمع إلى آراء بعض المرضى واشادتهم بالخدمات المقدمة.

وأشاد محافظ الأقصر، خلال زيارته بمستوى الخدمات التي تقدمها المستشفي مؤكدا أنها تمثل إضافة كبيرة للصروح الطبية بالمحافظة وتساهم في التخفيف عن المرضى وأسرهم من مشقة وعناء السفر لتلقي العلاج، وعقب زيارة المستشفي، توجه المحافظ إلى مقر جهاز مدينة طيبة، حيث التقي مع المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، واستمع إلى شرح عن طبيعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.



جولات محافظ الأقصر فى مدينة طيبة الجديدة



محافظ الأقصر يتفقد مشروع إنشاء صومعة قمح ومستودع الغلال



محافظ الأقصر يتفقد مشروع إنشاء صومعة قمح