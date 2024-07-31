محافظ الجيزة يوجه بتطوير ورفع كفاءة ميدان الكيت كات وتزويده بمسطحات خضراء

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من المحاور والميادين التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية.

ووجه المحافظ خلال جولته بإجراء دراسة شامله لتطوير ورفع كفاءة ميدان الكيت كات وتزويده بالمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة ورفع كفاءة طبقة الطريق وأرصفة المشاة.

ووجه المحافظ بتطهير بالوعات صرف الأمطار وتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة ومراعاة اطوال وحدود أرصفة المشاة بكورنيش الكيت كات.

وكلف المحافظ رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة حالة المبانى الآيلة للسقوط والتعامل معها حفاظًا على أرواح المواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بطريق ترعة السواحل بنطاق حى امبابه والذى يشهد أعمال رصف وتطوير شامل موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية في التنفيذ.

وحرص المحافظ على تفقد المنطقة المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل بنطاق حى المنيرة الغربية والتى وجه خلالها بالانتهاء من أعمال انشاء ساحات انتظار السيارات الكائنة بجوار المحطة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بما يتواكب مع أهمية المشروع.

وتابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة أبو قتادة بنطاق حى بولاق الدكرور بجانب محطة مترو الأنفاق .

ووجه خلالها بسرعة رصف ورفع كفاءة طبقة الطريق أسفل كمال عامر مع إجراء ازدواجية للطريق وتخصيص ساحات انتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على رئيس حى بولاق الدكرور برفع الرتش ومخلفات الهدم ورفع كفاءة الطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ورؤساء أحياء إمبابة والعجوزة والمنيرة الغربية وبولاق الدكرور، ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان ورئيس جهاز السرفيس.