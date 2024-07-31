ساعات الدم والنار فى السودان.. تفاصيل نجاة عبد الفتاح البرهان من الاغتيال.. فيديو

‏كتبت إسراء أحمد فؤاد

نجا القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس السيادة السوداني، من محاولة اغتيال أشير بأصابع الاتهام الي قوات الدعم السريع في أثناء حضوره تخريج بمنطقة جبيت بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، فيما لقي خمسة مصرعهم بينهم طلاب وضابط في الحادثة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، في تصريح صحفي مقتضب، الأربعاء إن المضادات الأرضية تصدت لمسيرتيين معاديتين استهدفتا موقع للاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه في قاعدة بجبيت علي البحر الأحمر.

وبحسب الناطق الرسمي، فإن الهجوم تسبب في مقتل خمسة أشخاص ووقوع إصابات طفيفة جاري حصرها.

وشهد القائد العام للجيش، وفقا لوكالة السودان للأنباء، بإستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج دفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.

وحضر التخريج عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، بجانب أسر المتخرجين. ووقع الهجوم أثناء مرور طابور السير العسكري.

ووفقا للصحيفة تم إجلاء البرهان إلى مدينة بورتسودان، حيث لم يصبه أذى.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.