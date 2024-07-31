رئيس مجلس السيادة السودانى: لا مفاوضات مع الدعم السريع ولا نخشى المسيرات

كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه لا مفاوضات مع الدعم السريع ولا نخشى الطائرات المسيرة.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى في استهداف مسيرتين معاديتين لموقع الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الجيش، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

استهدف هجوم بطائرات مسيرة قبل قليل، معسكرا للجيش السودانى، فى أثناء حضور رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، حفل تخريج دفعات جديدة.

وأفاد مراسل القناة، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بخير ولم يصب بأي أذى.