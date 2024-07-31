رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ الطلاب الأوائل بالشهادة الثانوية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الطالب أحمد فرج أحمد فرج إبراهيم، بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بمناسبة حصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي بمجموع درجات (646) وبنسبة (99.38٪).

كما هنأ الطالب عبد الله أحمد محمد عوض جمعه، بمعهد دسوق الثانوي بنين، لحصوله على المركز الخامس بالقسم الأدبي على مستوى الجمهورية، بمجموع درجات (613) وبنسبة (97.30٪).

وأعرب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ عن كامل الفخر والاعتزاز بهذا النجاح الذي يبرهن على الجهود المبذولة من قبل الطلاب وأسرهم ومعلميهم، مشددين على أهمية الاستمرار في السعي نحو التميز والريادة، ومؤكدين على دعم منطقة كفر الشيخ الأزهرية للطلاب المتفوقين، وحرصها على توفير بيئة تعليمية ملهمة ومحفزة، تساهم في تحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية.



الخامس بالقسم الأدبي من كفر الشيخ



الخامس بالقسم العلمي من كفر الشيخ_1