رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفيرة الإمارات بمصر لبحث سبل التعاون الأكاديمى

محمد صبحى

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز وتوسيع التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الإماراتية فى المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.

وشهد اللقاء، حوارًا مفتوحًا لتبادل الرؤى والأفكار حول عدد من الموضوعات، أهمها توسيع وتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية والبحثية مع الجامعات الإماراتية، وخلق فرص جديدة للتعاون فى العديد من المجالات، ودراسة عقد مزيد من اتفاقيات التعاون المشتركة والمزدوجة خاصة فى جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لاسيما بعد تحقيق جامعة القاهرة طفرات غير مسبوقة فى مختلف التصنيفات العالمية المرموقة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، أوجه التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة والجامعات الإماراتية، ومدى تزايد وإقبال الطلاب الوافدين من دولة الإمارات للدراسة داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الإماراتية، وعمق الروابط بين القيادة السياسية المصرية والإماراتية وبين الشعبين الشقيقين.

وقال رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة وضعتها فى سياق جامعات الجيل الخامس، وحرصت على فتح آفاق التعاون الدولى الأكاديمى والبحثى فى مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة، وأنشأت العديد من الدرجات العلمية المشتركة معها، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية وذلك فى إطار سد الفجوة المعرفية مع تلك الجامعات، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالاعتماد الدولى لكلياتها وبرامجها المختلفة والجهود الكبرى المبذولة فى هذا الإطار، والعمل على تنوع جهات الاعتماد الدولية سواء من ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو بريطانيا وغيرها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على الارتقاء بالمنظومة الخاصة بالطلاب الوافدين من الامارات كانعكاس لقوة العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين مصر والامارات، وذلك من خلال تقديم أفضل البرامج التعليمية الدولية وإدماج الطلاب الإماراتيين بالأنشطة الطلابية عبر الملتقيات الثقافية التى تنظمها كليات الجامعة، بما ينعكس على اندماجهم مع طلاب جامعة القاهرة الجامعة ككيان يتلاقى ثقافيًا وفكريًا بما ينعكس على العملية التعليمية والثقافية ودعم التقارب بين الطلاب الاماراتيين والمصريين.

ومن جانبها، أشادت السفيرة مريم خليفة الكعبى، بالعلاقات الأخوية المتميزة والاستراتيجية بين دولة الامارات وجمهورية مصر العربية، وعمق المودة المتبادلة، ونوهت بالتقدم الكبير والمكانة المرموقة التى حققتها جامعة القاهرة فى مختلف التصنيفات العالمية، ومدى عراقتها وما تمثلة من قيمة أكاديمية متميزة بين مؤسسات التعليم العالى على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، معربًة عن رغبتها فى دعم الاستفادة المتبادلة بين خبرات جامعة القاهرة والجامعات الإماراتية فى مختلف التخصصات، خاصة أن جامعة القاهرة تمتلك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات.

كما أشادت سفيرة الإمارات، بحسن معاملة الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة القاهرة، واحتضان الجامعة لهم، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، معربة عن رغبتها فى زيادة عدد الطلاب الإماراتيين للدراسة داخل جامعة القاهرة.

رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفيرة الإمارات بمصر