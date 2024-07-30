رئيس جامعة القاهرة يعلن استحداث 22 مقررًا دراسيًا جديدًا بكلية دار العلوم

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تطوير لائحة الليسانس بكلية دار العلوم بالجامعة وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، واستحداث عدد من المقررات الدراسية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وسد الفجوة المعرفية في المحتوى الدراسي مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم استحداث 22 مقررًا جديدًا تتفاعل مع متطلبات العصر وتدعم الهوية المصرية وقيم المواطنة وقبول الآخر من مجموع 75 مقررا، وراعت اللائحة الجديدة مستجدات العصر من حيث شمولية التعليم في بناء العقل، إلى جانب الإفادة من عراقة التجربة المصرية في التعليم، من خلال مصفوفة معرفية محكمة يدرس فيها الطالب اللغة والحوسبة والعلاقة بين الأدب والفنون، وكتابة السيناريو (مع التركيز على الدراما التاريخية)، والجغرافيا الوصفية، وأدب العامية، ومقارنة الأديان، والنحو المقارن، والتفكير النقدي، والثقافة الدستورية والقانونية، وشخصية مصر.

هذا ورغبة في فتح أسواق جديدة للعمل كتعليم العربية للناطقين بغيرها أتاحت اللائحة للطالب دراسة اللغات الآسيوية كالصينية والكورية، والأفريقية كالهوسا والزولو والسواحيلى والترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية، إلى جانب لغات أخرى كالعبرية والفارسية التي تدرس في قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية كجزء من التخصص.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن المقررات الدراسية التي تم استحداثها بكلية دار العلوم تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة وبيئة تعلم من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معماري وتكنولوجي فريد لكونها جامعة ذكية تدخل في عصر الجيل الخامس، لافتًا إلى أن هذه المقررات المستحدثة تتناسب مع وظائف المستقبل وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني، ومنوها أنه تم استهداف تغيير التيار الغالب على الذهنية والتخلص من نوستالجيا الماضي، وتطويع علوم العربية للعصر الرقمي والانفتاح على الفنون، وفتح أسواق جديدة للعمل.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، إن الكلية تشهد طفرة كبرى وتغييرًا جذريًا من خلال انتقالها لنظام الساعات المعتمدة واستحداث عدد من المقررات الدراسية الجديدة، والتي تتيح للطلاب وقتًا أكبر للتدريب وتنمية المهارات والممارسة العملية من خلال مشروعات التخرج المستحدثة، مؤكدًا أن المقررات الدراسية الجديدة تتوافق مع استراتيجية جامعة القاهرة لتطوير العلوم الإنسانية، وتُشير إلى حجم التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية التعليمية لتستهدف ربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل والوظائف المستقبلية.

وأضاف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، أن لائحة الساعات المعتمدة في مرحلة الليسانس لكلية دار العلوم تأتي استجابة للعصر وخطوة في طريق التطوير الكبير الذي تقوده جامعة القاهرة في قطاع العلوم الإنسانية، برئاسة الفيلسوف الدكتور محمد عثمان الخشت، بداية بإطلاق وثيقة التنوير، ومرورا بمبادرة مشروعات العلوم الإنسانية، وربط العلوم الإنسانية بالتكنولوجيا الحديثة، وإنعاش الذاكرة الثقافية من خلال تخصيص جائزة لطه حسين أحد رموز مصر الكبار في التعليم والثقافة.

وأشار عميد الكلية إلى أنه لم تتغير لائحة الليسانس في دار العلوم تغييرًا شاملًا منذ عام 1946 أي منذ انضمامها لجامعة القاهرة عدا تغييرات طفيفة في بعض المقررات؛ ولذلك فيعد هذا التغيير تغييرا جذريا، من حيث الانتقال إلى نظام الساعات المعتمدة التي تعطي للطالب فرصة اختيار الأستاذ، وتتيح وقتًا أكبر للتدريب، وتنمية المهارات، والممارسة العملية من خلال مشاريع التخرج المستحدثة.