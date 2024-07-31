جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة بأرض مشروع إنشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة

محمد صبحى

تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، أرض جامعة القاهرة الأهلية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار السعي الدائم لجامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير تعليم جيد ومتميز للطلاب المصريين والوافدين، وضمن استراتيجية الجامعة 2021 - 2025 كجامعة من الجيل الخامس، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

حضر الجولة التفقدية، الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام، والدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، والدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، والدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد يوسف محافظ بني سويف سابقًا، والدكتور محمد محسن العطار مساعد رئيس جامعة القاهرة الدولية، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، ونائبًا عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.

ويأتي إنشاء جامعة القاهرة الأهلية والتي تقام على مساحة 290 فدانًا على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، في إطار توسع جامعة القاهرة وتعزيز دورها في تقديم تعليم عال متميز، حيث تسعى جامعة القاهرة إلى توفير تعليم عال يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، كما تستهدف جذب الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة الأهلية ستسهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب في المنطقة، كما ستسعى الجامعة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم برامج أكاديمية وبحثية عالمية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن الجامعة الأهلية ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال تخريج أجيال جديدة من الخريجين القادرين على الابتكار والإبداع، والمساهمة في التصدى للتحديات التي تواجه المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية ستكون نموذجًا يحتذى به في مجال التعليم العالي، حيث ستعتمد على أحدث التقنيات التعليمية، وتوفر للطلاب بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.

وكشف الدكتور الخشت، عن انتهاء الجامعة مبكرًا من إعداد ملف تأسيس جامعة القاهرة الأهلية والذي يتضمن دراسة الجدوى والبيانات الأساسية والخطة الاستراتيجية للجامعة الأهلية والهيكل الإداري لها والموارد المادية والبشرية المتاحة وذلك بعد حصول الجامعة على موافقة لجنة معاونة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2017 ، على إنشاء جامعة القاهرة الأهلية، وجاري استكمال الإجراءات القانونية، وذلك بعد تلقي جامعة القاهرة تأكيدًا بهذا من الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، تأسيسًا على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعند صدور القرار الجمهوري سوف تبدأ الدراسة في مقرها المؤقت بجامعة القاهرة الدولية حتى يتم الانتهاء من بناء مقرها الدائم.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة الأهلية ستضم في مرحلتها الأولى 10 كليات تضم 16 برنامجًا في كافة التخصصات؛ وهي برامج متميزة تم إعداد لوائحها لتواكب التقدم العلمي في كافة قطاعات العلوم الهندسية والطبية والأساسية والاجتماعية والإنسانية مع وجود عدد من البرامج البينية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة الأهلية ستجذب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، كما سيتم توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتميزين علميًا ورياضيًا.

وذكر الدكتور محمد الخشت، أن البرامج الدراسية التي تضمها جامعة القاهرة الأهلية هي: هندسة الطاقة المستدامة، وهندسة تكنولوجيا العمارة، وهندسة عمليات البتروكيماويات، وهندسة التشييد والبناء، والأمن السيبراني والشبكات، وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات، والطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والعلوم الصيدلانية، والصيدلة الإكلينيكية، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس العلاج الطبيعي، وإدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، والاقتصاد باللغة الإنجليزية، والإعلام باللغة الإنجليزية، وعلوم وتكنولوجيا النانو.

وفي كلمته، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عراقة جامعة القاهرة وجهودها الكبرى المبذولة لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومدى جديتها وصدقها في إنجاز المشروعات المختلفة وفق المواعيد المحددة سواء جامعة القاهرة الدولية أو مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحرصها على توصيل المرافق لها بشكل سريع، مشيرًا إلى أن وضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الأهلية هو حدث جليل ومهم وحلم يتمنى أن يتحول إلى حقيقة وواقع ملموس يتم افتتاحه وتشغيله خلال فترة زمنية قصيرة.

ومن جانبه، أكد المهندس وليد عباس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن جامعة القاهرة الأهلية ستكون اللبنة القوية التي تدعم مدينة 6 أكتوبر الجديدة باعتبارها مدينة من مدن الجيل الرابع، وتضيف القوة لها وتساعد علي تحقيق الإزدهار في المستقبل.

وقال المهندس وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر، نائبًا عن اللواء المهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون باستمرار مع جامعة القاهرة في تنفيذ مشروعاتها الكبرى باعتبارها جامعة عريقة من أقدم الجامعات في مصر، في ضوء سياسات الهيئة بوصفها هيئة قومية كبرى.