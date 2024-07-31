جامعة العريش تُضيء سماء العلمين بألوان الشباب والإبداع.. صور

في خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتطوير قدراتهم، تشارك جامعة العريش بشكل فعال في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة.

تُمثل مشاركة جامعة العريش في هذا المهرجان فرصة ذهبية لطلابها لعرض مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات، ففي أجواء تنافسية ممتعة، يشارك طلاب الجامعة في العديد من الأنشطة الرياضية والفنية، بما في ذلك خماسي كرة القدم، وكرة الطائرة الشاطئية، والرسم، والتصوير، والأعمال الفنية، والتصميم الإبداعي.



وفي هذا الصدد، صرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، قائلاً: نحن فخورون بمشاركة طلابنا في هذا الحدث الوطني الكبير، وأن مهرجان العلمين يمثل منصة مثالية للشباب المصري لإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم، ونأمل أن تُساهم هذه المشاركة في صقل شخصيات طلابنا وبناء وعيهم وتعزيز روح المبادرة لديهم.



وأضاف الدكتور حسن الدمرداش: إن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير التعليم العالي وتنمية قدرات الشباب، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، وأن جامعة العريش تحرص دائمًا على توفير كافة الفرص لطلابنا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ونؤمن بأن المشاركة في مثل هذه الفعاليات يُساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.



ومن المتوقع أن يشهد مهرجان العلمين مشاركة واسعة من مختلف الجامعات المصرية، مما يساهم في تعزيز التفاعل بين الطلاب وتبادل الخبرات والمعارف.



مشاركة طلاب جامعة العريش فى مهرجان العلمين (1)



مشاركة طلاب جامعة العريش فى مهرجان العلمين (2)



مشاركة طلاب جامعة العريش فى مهرجان العلمين (3)



مشاركة طلاب جامعة العريش فى مهرجان العلمين (4)



مشاركة طلاب جامعة العريش فى مهرجان العلمين (5)



مشاركة طلاب جامعة العريش فى مهرجان العلمين (6)



مشاركة طلاب جامعة العريش فى مهرجان العلمين (7)