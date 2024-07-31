تكليف الدكتور محمد حسين محمود قائما بأعمال رئيس جامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتكليف الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس لجامعة لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال رئيس جامعة طنطا، اعتبارا من 1 أغسطس 2024، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة لشغل الوظيفة بتعيين رئيساً للجامعة.

كان قد كرم المجلس الأعلى للجامعات اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأزهر، بمناسبة انتهاء مدة خدمته في رئاسة الجامعة، وذلك على ما قدمه من جهود مُتميزة فى الارتقاء بأداء الجامعة، والنهوض بدورها في خدمة المجتمع المصري، وتحقيق تقدم بارز في التصنيفات الدولية.

كانت الجامعة قد استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، حيث قد ظهرت لأول مرة فى تصنيف QS وتصنيف شنغهاى عام 2021، الى جانب تقدم مكانة الجامعة فى العديد من التصنفيات الدولية، وحصلت على جائزة مصر للتميز الحكومي فئة المواقع الالكترونية لعامين متتاليين، وزيادة عدد المستشفيات الجامعية من 8 الى 14 مستشفى، ومضاعفة عدد الأسرة من 2000إلى 3097 سرير، وتقديم الخدمات الطبية إلى ما يقرب من 4 مليون مواطن خلال آخر 3 سنوات، وافتتاح كلية الفنون التطبيقية، مما ساهم فى تعزيز المكانة الريادية للجامعة وتعظيم مخرجاتها الاكاديمية والبحثية والمجتمعية.