جامعة طنطا توقع مذكرة تعاون مع وزارة التعليم.. اعرف التفاصيل

الغربية - مصطفى عادل

شهدت جامعة طنطا اليوم، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جامعة طنطا ووزارة التربية والتعليم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.

ووقع مذكرة تفاهم الدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، ممثلا عن جامعة طنطا، وياسر صلاح الإمام مدير المدرسة المصرية اليابانية بطنطا ممثلا عن وزارة التربية والتعليم.

أكد الدكتور محمد حسين أن مذكرة التعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتأتى استمراراً للتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على القيام بدورها المؤسسي والبحثي والأكاديمي، وتوقيع مذكرات تعاون مع الهيئات والمؤسسات التعليمية والبحثية لتدريب الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة متطلبات سوق العمل، مضيفاً أن المذكرة تتضمن تبادل الخبرات بين كلية التربية ووحدة المدارس المصرية اليابانية من خلال تنظيم عمل ورش عمل لتدريب المعلمين بالمدارس وإتاحة الفرص لطلاب كلية التربية للتدريب الميداني داخل المدارس.

أوضح الدكتور أحمد هلال أن هذه المذكرة تعد خطوة مبدئية نحو تحقيق المزيد من التعاون مع المدارس الخاصة والدولية ومدارس اللغات بمحافظة الغربية، في ظل وجود العديد من البرامج المميزة بالكلية، وإتاحة الكلية فرص التدريب الميداني لطلابها بكافة المدارس بالغربية.

حضر توقيع مذكرة التعاون الدكتورة ايمان الصحصاح وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة رانيا السيد داود مدير المدرسة المصرية اليابانية بالمحلة، ومحمد منبر مدير المدرسة المصرية اليابانية بسمنود، سوزان محمد فوده نائب مدير المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، واحمد علي قائد فريق التعاون، ومحمد خليل منسق شركة "اميرالد" للتطوير التعليمي.