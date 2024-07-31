تفاصيل مشروعات مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بقرية الكيمان فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، برفقة الدكتور إبراهيم رمضان مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، سير أعمال تنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بقرية الكيمان، وذلك بحضور عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعبد النعيم مدنى رئيس قرية الكيمان، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة متابعة أعمال المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة وخاصة التي تخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واستمع رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الجولة، إلى شرح مفصل عن المشروع من مدير هيئة تنمية الصعيد حيث تم إنشاء المجمع على مساحة 8.5 فدان بلغت نسبة التنفيذ 96%، يعتمد المجمع على تجفيف الخضروات والنباتات الطبية والعطرية والتى تتميز بها محافظة الأقصر، والتى تعتمد على التجفيف الشمسى والمرحلة الأولى للمجمع هو تجفيف الطماطم والتى يتميز بزراعتها مركز إسنا، حيث تم تجهيز المجمع بجميع المرافق والمجمع عبارة عن مبنى إدارى ومكاتب إدارية، وكذلك عدد 3 منشر وخط انتاج ( فرز – غسيل – تقطيع – تعبئة – ميزان حمولة 2 طن)، وثلاجة كبيرة تتسع لـ4 كونتينر تقريباً.

وكان قد استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور إبراهيم رمضان مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بمحافظة الأقصر، وتم استعراض المشروعات التى تقيمها الهيئة بمحافظة الأقصر لدعم قرى حياة كريمة بالقطاع الصناعى، والخطوات التي من شأنها تسرع من طرح هذه المجمعات للإستثمار لكى تعود بالفائدة على أبناء المحافظة وتحقيق الرؤية التنموية للهيئة، وشملت تلك المشروعات التي يتم تنفيذها هى مشروعات مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للطماطم بالكيمان، ومجمع الصناعات الحرفية بالشغب، ومجمع الخدمات الصناعية فى قرية السلام بأرمنت، ومجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بإسنا، والتي قارب جميعها على الإنتهاء، كما قدم عرضاً للمشروعات التى تزمع الهيئة تنفيذها بمحافظة الأقصر، كمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والبلاستيك لخدمة البيئة.



العمل بمشروعات مجمع صناعات غذائية وتعبئة بقرية الكيمان



جولات على المناشر فى قرية الكيمان بإسنا



رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات مجمع صناعات غذائية



متابعة مشروعات مجمع صناعات غذائية وتعبئة بقرية الكيمان