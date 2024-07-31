تخفيض التصنيف الائتمانى لبنجلاديش على خلفية انخفاض احتياطات النقد الأجنبى

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خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لبنجلاديش من (BB-) إلى (B+)، وذلك جراء الانخفاض المستمر في احتياطيات بنجلاديش من النقد الأجنبي، وبعد أسبوعين تقريبًا من فرض الحكومة حظر تجول لمواجهة الاحتجاجات الطلابية.



وقالت "ستاندرد آند بورز" - في بيان الثلاثاء "إن خفض التصنيف يعكس ضغوطًا مستمرة على المقاييس الخارجية لبنجلاديش، والتي اتسمت بشكل خاص بالانخفاض المستمر في احتياطيات النقد الأجنبي".



وأبقت الوكالة على التوقعات مستقرة حيث يظل النمو الحقيقي في نصيب الفرد في بنجلاديش قويا على الرغم من "الرياح المعاكسة في الأمد القريب".



وكانت بنجلاديش قد شهدت احتجاجات بسبب تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة، من بينها أفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، بالإضافة إلى السيدات، والسكان الأصليين، وذوى الإعاقة.



وأكدت حكومة بنجلاديش لكافة الشركاء الدوليين، الاثنين، أن الوضع العام في البلاد يشهد استقرارا، وذلك بفضل التدابير الملاءمة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مؤخرا في البلاد.



وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن السلطات أعادت خدمات الإنترنت مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في جميع أرجاء البلاد عقب انتهاء الاحتجاجات الطلابية ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية.