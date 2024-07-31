تجديد تعيين الدكتور عبد العزيز حسين عميدا لمعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القرار وزاري الوزير رقم 1361، بتجديد تعيين الدكتور عبد العزيز حسين محمد يوسف. الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد - للعمل عميداً للمعهد للعام الدراسي 2024/2024 م ، بناءاً على القرار الوزارى رقم 2611 بتاريخ 2022/10/11 م، وكتاب الجمعية التعاونية للخدمات العلمية والتعليمية ببورسعيد بتاريخ 2024/5/14 م.

وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة. وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، وعلى القرار الوزارى رقم 1311 لسنة 2022 م. وعلى تقرير اللجنة العلمية الثلاثية المعاهد الخدمة الاجتماعية بتاريخ 2024/7/7 م.وعلى ما عرضه قطاع التعليم.