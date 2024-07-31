انتهاء تطوير 43 مركز شباب ضمن مبادرة "حياة كريمة" بنسبة 100% فى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب خالد النمر رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على الانتهاء من كافة مشروعات الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف.

وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من المشروعات التى تخصص الشباب والرياضة بنسبة 100%ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار النمر، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 43 مركز شباب على مستوى مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لتطوير مراكز الشباب لأنها متنفس للشباب لقضاء أوقاتهم.