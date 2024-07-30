جامعة القناة تنظم قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة" بأم عزام بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية شاملة إلى قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة". تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، قدمت القافلة خدمات طبية متنوعة وبلغ عدد المستفيدين 930 شخصاً.

تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 580 حالة، شملت تخصصات متعددة وتم الكشف على23 حالة نساء وتوليد، 49 عظام، 9 جراحة، 49 باطنة، 98 طب أسرة، 75 أنف وأذن، 35 رمد، 57 جلدية، 51 أطفال، 52 أسنان، و82 حالة روماتيزم ومناعة، كما استفاد 350 مربي من الخدمات البيطرية التي قدمتها القافلة.

بالإضافة إلى الرعاية الطبية، قدم فريق الجامعة خدمات إرشادية في مجالات الزراعة والصحة. تم تقديم نصائح إرشادية حول زراعة محصول المانجو وأسباب سقوط ثمار التين البرشومي، بالإضافة إلى توعية تربوية لـ 20 أسرة في القرية خاصة بتربية الاطفال وكيفية التعامل مع الأبناء في مرحله المراهقة.

شارك في القافلة الدكتور محمود فرج، وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب فريق من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات.

كما تم عقد ندوة تثقيفية عن الأمراض المزمنه مثل الضغط والسكر والاسعافات الأولية في حالات الذبحة الصدرية، أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام المشروعات البيئية.

