الكشف المجانى على 950 مواطنا فى قالفة طبية بقرى "حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بوحدة عبد الباسط بمنطقة برج العرب، بمنطقة برج العرب الطبية بالإسكندرية، والتى تبعد 27 كم عن أقرب مستشفى (مستشفى برج العرب المركزي).

وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجى وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 8 تخصصات (باطنة - أطفال - نساء - جلدية - جراحة - عظام - تنظيم أسرة - أسنان) وشارك فيها 51 عضوا من أعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 950 مريضا من أهالى المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت أنه تم خلال القافلة إجراء 103 تحاليل طبية بمعمل الدم بالقافلة و192 تحليلًا بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 160 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 306 مواطنين من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.