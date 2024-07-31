البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مركز التميز الأفريقي الذى تستضيفه مصر فى بيت القاهرة سيتم اطلاقه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل 2024، وأنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءاته حتى يتمكن من ممارسة مهامة فى المفاوضات الخاصة بالتمويل خلال قمة أذربيجان، بحيث سيكون داعم كبير للعديد من الدول الافريقية للحصول على حقها فى التمويل المناخى.

وشددت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطنى حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى 42%من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتى بدأت في 2014، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة.

وأوضحت وزيرة البيئة، مدى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.