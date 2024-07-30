وزيرة البيئة: رسائل لمؤتمر الصناعة الخضراء لاستقطاب الاستثمارات.. فيديو

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مؤتمر الصناعة الخضراء الأول الذى اطلقته مصر امس حمل عدد من الرسائل العالمية التى ستفيد الاستثمار والاقتصاد الوطنى .

واوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن لهذه الرسائل مردود عالمى مؤكدة ان هذه الرسائل هامة جدا فى وقت حيوى من أجل تمكين القطاع الخاص، فلا يمكن مخاطبة ودعوة الاستثمارات الأجنبية للعمل فى مصر، أو الاستثمار فى الصناعة الخضراء بدون أن تكون هذه الصناعات تتبع إجراءات واشتراطات بيئية تمكنها من الخروج للخارج والمنافسة عالميا.

واشارت وزيرة البيئة انه ضمن أهمية الرسائل التى أطلقها مؤتمر الصناعة الخضراء ، طرح ضمان للمصنعيين الحاليين، بامكانية حصولها على دعم مباشر، ولايسترط أن يكونوا مخالفيين بيئيا، وما تم طرحه على هامش فاعليات المؤتمر هو نتاج علم لسنوات ماضية، والدليل زيارة مصنع أكتوبر الاخير، الذى دعمته وزارة البيئة، رغم انه غير مخالف ، وانما حصل على الدعم لإعادة تدوير البلاستيك وإعادة دخولة مرة أخرى فى خطوط صناعة.

وشددت الوزيرة قائلة :" نحن لا نقتصر نظرتنا على نوع معين مرتبط بالصناعات الكبيرة فقط، وانما ستعمل كافة انواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ايضا، وزيادة الدعم لهذه المشروعات، لأننا نعرف أن تكلفة توفيق الأوضاع زادت ، فمن كان يحتاج ٧ مليون لنوفيف أوضاعه من خمس سنوات سيحتاج اليوم إلى 12او 13 مليون.، وبالتالي تم استخراج 150مليون جنية من ميزانية وزارة البيئة بعيدا عن الجهات المانحة أو التمويلات، وذلك لدعم اتحاد الصناعات فى تحقيق فكرة الاستدامة والصناعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة.