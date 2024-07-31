أسعار الأرز والسمن بمنافذ وزارة التموين بعد التخفيض.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في توفير مخزون استراتيجي للعديد من السلع الاستراتيجية كما خفضت الوزارة أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلى في منافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتم تخفيض سعر عبوة المسلي الصناعي وزن 1.5 كيلو من 153 جنيها إلى 131 جنيها وعبوة المسلي زنة 700 جرام من 78 جنيها الى 70 جنيها ، وتخفيض سعر نوع آخر من السمن الصناعي عبوة وزن 1.5 كيلو جرام بسعر 128 جنيها بدلا من 145 جنيها ، وطرح عبوة وزن 700 جرام بسعر 61 جنيها بدلا من 68 جنيها، كما تم تخفيض سعر الأرز المحلي الى 25 جنيها للكيلو بدلا من 26 جنيها، بجانب توفير كافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات.