اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس الخميس

الأربعاء، 31 يوليو 2024 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس الخميس صرف المعاشات - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزير الخارجيه

الرئيس الايرانى

التضامن الاجتماعى

المعاشات

وزاره العمل

وزاره التضامن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة