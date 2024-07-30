وزارة العمل: تدريبات لرفع الوعى بثقافة الاقتصاد الأخضر ووظائف المستقبل بسوهاج

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، فعاليات 5 لقاءات تدريبية لرفع وعي الشباب بثقافة العمل والفرص المتاحة للتدريب والتمويل والمهن الخضراء ، شارك خلالها 139 شاب وفتاة، من الشباب الحاصلين على دورات تدريبية مهنية من خلال مديرية العمل أو من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة وذلك بمركزي التدريب المهني بسوهاج وطهطا ، وذلك فى إطار برنامج مهنتك مستقبلك بالتعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى.

ويستهدف المشروع تدريب عدد 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة من خلال 20 لقاء تدريبي ، مدة اللقاء التدريبي يوم واحد، وأهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في تلك التدريبات مفهوم الاقتصاد الأخضر، ونبذة عن دور الاقتصاد الأخضر وخطة مصر 2030، ونماذج للمهن الخضراء وشروط شغلها، ونماذج للمشروعات المتناهية الصغر الخضراء، وتقديم نبذة عن المشروعات الخضراء وفرص المستقبل في محافظة سوهاج، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى نشر التوعية والتثقيف بين الشباب بأهمية العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء والإقتصاد الأخضر والمهارات والوظائف المطلوبة وتأهيل الشباب عليها.



وأوضحت إلهام أبو زيد القائم بعمل مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية، والعمل على تنمية مهارات الشباب ،وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت القائم بعمل مدير المديرية أنه من أهم المشروعات الخضراء العملاقة بالمحافظة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات غرب سوهاج هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، ومن المتوقع أيضًا أن يوفر المشروع حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.