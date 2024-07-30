وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات

كتب أحمد جمعة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة توجه مساء يوم ٣٠ يوليو الجاري إلى الدوحة عقب انتهاء مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وذلك لإجراء مباحثات سياسية مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن زيارة وزير الخارجية والهجرة إلى قطر تأتي في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، حيث شهدت تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين الشقيقين، والتي مثلت محطات هامة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين الجانبين وإكسابها المزيد من الزخم، فضلاً عن التنسيق القائم بشأن التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الوزير عبدالعاطي خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.