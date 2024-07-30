وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الزراعة جهود النهوض بالقطن المصرى

كتب عبد الحليم سالم

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.

‏‎وتم عقد اجتماع لبحث جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان من وزارة قطاع الأعمال العام، ومن وزارة الزراعة: المهندس مجدي عبدالله المشرف على قطاع الهيئات، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

‏‎تناول الاجتماع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة صادراته في صورة منتجات وليس مواد خام، بالإضافة إلى متابعة توفر احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الأقطان، وتطوير وتنظيم عمليات تداول القطن للحفاظ على نظافة المحصول وجودته وتحقيق سعر عادل للمزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن.

‏‎تطرق اللقاء إلى موقف مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة وخطة التوسع فيها، والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام ويجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف تلبية احتياجات المصانع وخفض الواردات من الأقطان قصيرة التيلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.