وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير البترول لبحث الموضوعات المشتركة

كتب عبد الحليم سالم

‎ استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وتم التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

‎ويأتي اللقاء في إطار تكامل الجهود الوطنية والتواصل والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.

‎وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، ومنها خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوفرة لدى الشركات التابعة لها، والعمل على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال بعض العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات الجارية في مجال التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.