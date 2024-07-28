موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. اعرف التفاصيل

كتب – لؤي علي

يتساءل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد انتهاء جميع مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من عمليات التصحيح، وبدء أعمال الرصد والمراجعة، والتى باتت فى آخر مراحلها.

ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر يوم الأربعاء القادم عقب اعتماد النتيجة للإعلان عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية ونسب النجاح وخطوات التظلمات، إذ بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة.

وتم تصحيح أوراق الامتحانات فى 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهى (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه نبه على أن نماذج الإجابة استرشاديه، ويجب قراءة إجابة الطالب قراءة متأنية واستيعاب مضمونها و مقصودها ، حيث توجد أكثر من إجابة مقبولة أحيانا ، ولم يتطرق إليها النموذج وإن كانت غير مطابقة له ، وعلى مقدري الدرجات أن يكونوا مدركين جميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية من جزئيات السؤال ، حرصاً على مصلحة الطالب مع تقييمه التقييم العادل.

وتضمنت التعليمات أيضا انه على مقدري الدرجات قراءة نموذج الأسئلة ونموذج الإجابة قبل تقدير الدرجات بوقت كاف، وفهمهما فهما جيدا، وحفظ الدرجة المخصصة لكل جزئية من السؤال والمجموع الكلى للسؤال ، ومناقشة الموجه العام والمراجع الفني فيما التبس عليهم في نموذج الإجابة، كما يلتزم المقدرون باستخدام القلم الأحمر فقط في تقدير الدرجات، مع ضرورة وجود نموذج الإجابة بصورة دائمة مع المقدر أثناء تقدير الدرجات ، ويجب على المقدر إعادة النظر في نموذج الإجابة أكثر من مرة، مهما بلغت درجة كفاءته العلمية.