اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية فى مؤتمر صحفى غدا

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:04 ص
الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية فى مؤتمر صحفى غدا مشيخة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًّا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بمشيخة الأزهر؛ للإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ويُعقد المؤتمر بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، و خالد إبراهيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، وعدد من قيادات التعليم الأزهري؛ حيث سيتم خلاله الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في أقسام العلمي والأدبي وذوي البصيرة وطلاب غزة، بالإضافة إلى النسب المئوية للنجاح بمختلف الأقسام، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالنتائج.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهوريَّة.


 







نتيجة الثانوية الازهرية 2024

نتيجه الثانويه الازهريه 2024

بوابة الازهر الالكترونية 2024

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

أوائل الثانوية الأزهرية 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

بوابة الازهر

الثانوية الازهرية

ميعاد نتيجة الثانوية الازهرية

الثانوية الأزهرية نتيجة

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة